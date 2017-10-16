Kurz, dünyanın en genç lideri olabilir

16 Ekim 2017

Avusturya'da yapılan erken genel seçimlerde, Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz'un Avusturya Halk Partisi (ÖVP), yüzde 31,6 oy oranıyla sandıktan birinci parti çıktı.

Yaklaşık 6,4 milyon seçmenin sandığa gittiği genel seçimde koalisyon ortağı Sosyal Demokratlar yüzde 27, aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise yüzde 26 oy oranına ulaştı.

Bu sonuçlar Kurz'un tek başına hükümet kurmasına izin vermiyor. Ancak Kurz hükümet kurmayı başarması halinde dünyanın en gnç lideri olacak. Bu ünvan şu anda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ait.

Sebastian Kurz

Sosyal Demokratlar ikinci oldu

Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) az farkla aşırı sağçı FPÖ'nün önüne geçerek ikinci parti oldu.

Koalisyon hükümetinde yer alan ÖVP'nin oyları artarken, SPÖ'nün oylarında değişiklik yaşanmadı.

Ülkede 4 yıl önce yapılan genel seçimde yüzde 20,5 oranında oy alan aşırı sağcı FPÖ'nün oy oranında önemli bir artış olurken, Yeni Avusturya Partisi (NEOS) ise bir önceki seçimde aldığı oy oranını koruyarak yüzde 5,1 oy aldı.

2013 seçimlerinde yüzde 12,4 oranında oy alan Yeşiller Partisi kurulduğu 1982'den bu yana yüzde 3,9 ile en düşük seçim sonucunu aldı ve kesin olmayan sonuçlara göre yüzde 4'lük seçim barajına takılarak meclis dışında kaldı. Ancak Ülkede seçmenlerin yaklaşık yüzde 10'undan fazlası mektup yöntemiyle oylarını kullanıyor ve mektup oyu kullanan seçmenlerin büyük çoğunluğunu Yeşiller Partisinin ve SPÖ'nün seçmenlerinin oluşturduğu düşünülüyor.

Anketlerde, Yeşiller Partisinden ayrılan Peter Pilz'in oluşturduğu Liste Pilz ise yüzde 4,3'lük seçim barajını aşarak meclise girmeyi başardı.

Siyasilerden ilk açıklamalar

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, resmi olmayan sonuçların ardından ORF'e yaptığı açıklamada, seçimin galibi Sebastian Kurz'u arayarak tebrik ettiğini söyledi. Seçim sonuçlarının gelecek perşembe netlik kazanacağını belirten Van der Bellen, hükümet kurma yetkisini kime vereceğine ilişkin açıklamasını sonra yapacağını ifade etti.

Seçimlerin galibi Kurz da parti merkezinde yaptığı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti.

Kurz, ülkede büyük bir değişim için yola çıktıklarını ve halkın kendisine destek verdiğini söyleyerek "Bu sorumluluğu büyük bir alçak gönüllülükle kabul ediyorum, biz bir hedefin ardından gittik ve mümkün olmayanı mümkün kıldık." dedi.

Başbakan ve Sosyal Demokrat Parti Genel Başkanı Christian Kern de seçim sonuçlarının ülkenin menfati doğrultusunda en iyi şekilde kanalize edilmesi gerektiğini ifade ederek, "Burada önemli olan parti politikası ya da bencilce bir tutum değil, ülkenin ilerlemesini sağlayan ve herkesin bu ilerlemeden faydalanacağı bir tutum sergilemek." diye konuştu.