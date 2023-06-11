Kuveyt Petrol Şirketi, stratejik bir doğal gaz boru hattının açıldığını duyurdu

Kuveyt Petrol Şirketi, ülkenin kuzeyinden El-Ahmedi Limanı'na uzanan stratejik bir doğal gaz boru hattının açıldığını bildirdi.

Şirketin Twitter hesabından konuya dair paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, Kuveyt Petrol Şirketi'nin iç piyasanın gereksinimlerini karşılamak için artan petrol ve doğal gaz talebine yanıt olarak, ülkenin kuzeyinden El-Ahmedi Limanı'na uzanan 40 inç hacminde stratejik bir doğal gaz boru hattının açılışını yaptığı belirtildi.

Açıklamada, gazı limana taşıyacak sahalarla ilgili, gazın bir kısmının ihracat için kullanılıp kullanılmayacağı veya yerel talebi karşılamakta yeterli olup olmadığına dair ayrıntılı bilgi vermedi.



El-Ahmedi Limanı'nda doğal gazı işlemek ve evler ile ticari işletmelerde kullanılabilir bir enerji kaynağına dönüştürmek için birkaç tesis faaliyet gösteriyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) verilerine göre, gazdan daha ziyade petrol üreticisi bir ülke olan Kuveyt'in günlük petrol üretimi yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.