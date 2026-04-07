Kuveyt’te ABD üssüne İHA saldırısı: 15 asker yaralı

ABD medyası, Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir insansız hava aracı (İHA) saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığını bildirdi.

Kuveyt’te ABD üssüne İHA saldırısı: 15 asker yaralı

Amerikan CBS News kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, söz konusu İHA saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, gece saatlerinde Kuveyt'teki Ali el-Salim Hava Üssü'ne düzenlenen İran menşeli bir İHA saldırısında 15 Amerikan askerinin yaralandığı belirtildi.

Söz konusu askerlerin bazılarının görevlerine döndüğü bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
