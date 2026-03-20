Kuveyt'te dev rafineriye saldırı: Mina el-Ahmadi alev alev

Orta Doğu'da savaş tüm hızıyla devam ederken, taraflar kritik enerji tesislerini hedef almaya devam ediyor.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA, dünyanın en büyük petrol refinelerinden biri olan Mina Abdullah Rafinerisi'ndeki bir birimin İHA ile hedef alındığını duyurdu. Saldırı nedeniyle tesiste yangın çıktığı, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesisin korunması için gerekli tüm önleyici tedbirlerin alındığı ifade edildi.

Kritik enerji tesisleri yerle bir

İsrail iki gün önce İran'ın Güney Pars doğal gaz sahasına saldırı düzenlemiş, İran da Katar'ın dev LNG tesisini vurarak karşılık vermişti. Saldırılar enerji piyasalarını alt üst ederken ABD Başkanı Donald Trump, İran'ı uyarmış Tahran yönetiminin enerji tesislerine saldırı düzenlemesi halinde "İran'ın daha önce hiç görmediği bir güç ve şiddetle Güney Pars gaz sahasının havaya uçurulacağını" söylemişti.