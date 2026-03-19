Kuveyt'te kritik tesislere çifte saldırı! Yangın çıktı

Kuveyt Petrol Kurumu (KPC), ülkenin önemli enerji tesislerinden Mina Abdullah Rafinerisi'nde bir operasyonel birimin insansız hava aracıyla hedef alındığını ve olay sonrası yangın çıktığını duyurdu.

KPC'nin Kuveyt Haber Ajansı'na (KUNA) yaptığı açıklamaya göre, olayın ardından acil durum ve hızlı müdahale ekipleri kısa sürede harekete geçti.

Ekiplerin, en yüksek güvenlik ve emniyet standartlarına uygun şekilde yangını kontrol altına almak için çalışmalara başladığı belirtildi.

Güvenlik önlemleri artırıldı

Açıklamada, çalışanların güvenliğinin sağlanması ve tesisin korunması amacıyla gerekli tüm tedbirlerin alındığı ifade edildi. Yetkililer, olayın ardından sahada güvenlik protokollerinin eksiksiz uygulandığını vurguladı.

İkinci saldırı Mina Al-Ahmadi'de

KPC ayrıca sabahın erken saatlerinde, yine Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi'ne (KNPC) ait Mina Al-Ahmadi Rafinerisi'ndeki bir operasyonel birimin de insansız hava aracıyla hedef alındığını açıkladı. Bu saldırı sonucu küçük çaplı bir yangın çıktığı, ancak olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.