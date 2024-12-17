Kuvvet komutanı Rus general Moskova'da EYP'yle öldürüldü: Elektrikli scooter'a gizlenmiş

Ukrayna'yla savaşta olan Rusya'nın başkent Moskova'da bugün bombalı suikast düzenlendi.

Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın çıkışında meydana gelen patlamada Rusya Silahlı Kuvvetleri Radyasyon, Kimyasal ve Biyolojik Savunma Kuvvetleri Komutanı İgor Kirillov ve yardımcısı hayatını kaybetti.

54 yaşındaki general ve yardımcısının ölümünü Rusya Soruşturma Komitesi duyurdu. Komite, saldırıda el yapımı bir patlayıcının kullanıldığını açıkladı.

200 gramlık bomba scooter'a gizlenmiş

Sputnik'te yer alan haberde ise ilginç bir detay yer aldı. El yapımı patlayıcının binanın çıkışındaki elektrikli scooter üzerine monte edildiği kaydedildi. Patlayıcının 200 gram TNT gücünde olduğu duyuruldu.

Soruşturma komitesi, olayla ilgili soruşturma ve dava dosyasının açıldığını bildirdi.

Moskova'nın kuzeyindeki Kostroma kentinde doğan İgor Kirillov, Kostroma Kara Harp Okulu Kimyasal Savunma Bölümü’nden mezun oldu. Korgeneral Kirillov'un Emek Kahramanı Yıldızı da bulunuyor.