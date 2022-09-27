Kuzey Akım'da gizemli sızıntı

Avrupa ülkeleri, Baltık Denizi'nin altından İsveç ve Danimarka kara sularından geçerek Almanya'ya bağlanan Rus Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki nedeni açıklanamayan ani sızıntıların arkasındaki sabotaj ihtimalini soruşturmaya başladı.

Avrupa Birliği (AB) ile Rusya arasında, Rusya'nın Ukrayna'yı işgali ile başlayan kriz sonrasında Moskova AB'ye doğalgaz akışını keserek enerji fiyatlarını tırmandırmış, dikkatler her iki boru hattına çevrilmişti.

Sızıntılar tespit edildiği sırada, her iki boru hattından da Avrupa'ya doğalgaz akışı yapılmamaktaydı. Ancak her iki boru hattında da basınç altındaki doğalgaz bulunmaktaydı. Boru hatlarındaki sızıntılar, ticari faaliyetlerin yeniden başlatılmasını bir süre engelleyecek.

Sabotaj iddiası

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, sızıntıların sabotajtan kaynaklandığını iddia ederken; Danimarka Başbakanı ve Rusya, sabotaj ihtimalinin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Sızıntılara neyin yol açtığı henüz belli değil.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya'nın kuzeybatısındaki Vyborg kasabasından başlayıp Finlandiya'nın yakınından geçerken, Kuzey Akım 2 boru hattı Rusya'nın kuzeybatısındaki Ust-Luga limanından başlayıp Estonya'nın yakınından geçiyor. Her iki boru hattı da Baltık Denizi'nin altından Almanya'nın kuzeydoğusundaki Lubmin'e bağlanıyor.

Gemilerin girişi engellendi

İsveç Denizcilik Müdürlüğü (SMA), Rusya'dan Almanya'ya doğalgaz taşıyan Kuzey Akım 1 boru hattının İsveç ve Danimarka kara sularındaki iki noktasında bugün sızıntı olduğu uyarısını yapmıştı.

Danimarkalı yetkililer ise Rusya'nın artık kullanılmayan Kuzey Akım 2 boru hattından Baltık Denizi'ne doğalgaz sızıntısı olduğunu tespit ettikten sonra, dün gemilerin Bornholm Adası'nın güneydoğusunun beş deniz millik radyanının içine girmemesini talep etmişti.

"Kasti zarara yönelik bazı emareler var"

Hattın işletmecisi Nord Stream AG, üç noktada aynı gün meydana gelen sızıntılar nedeniyle boru hatlarının "benzeri olmayan" zarara uğradığını açıkladı.

"Kasti zarara yönelik bazı emareler var" diyen Avrupalı bir güvenlik kaynağı, bir sonuca varmak için şu an çok erken olduğunu belirtti ve şöyle dedi: "'Bundan kim fayda sağlayabilir?' sorusunu sormanız gerekir."

Sabotaja yönelik belirli bir istihbaratın olup olmadığına dair Avrupalı ikinci bir kaynak şöyle belirtti: "Henüz belirli değil fakat bu basınç arızası yalnızca boru tamamıyla kesik olduğunda meydana geliyormuş gibi gözüküyor. Bu da her şeyi açıklıyor."

SMA'nın sözcüsü yaptığı açıklamada, "Kuzey Akım 1'de iki sızıntı var - biri İsveç ekonomik bölgesinde, diğeri Danimarka ekonomik bölgesinde. Birbirlerine çok yakınlar" dedi. Sözcü, boru hattındaki sızıntıların Danimarka'nın Bornholm adasının kuzeydoğusunda olduğunu belirtti.

SMA'nın diğer bir sözücü ise "Herhangi bir geminin bölgeye çok yaklaşmasını engellemek için çok dikkatli izliyoruz" diye belirtti.

Kremlin: Kıtanın enerji güvenliğini tehdit ediyor

Kremlin, boru hatlarındaki sızıntının sebebi olarak sabotajın göz ardı edilemeyeceğini açıkladı. Sızıntıların sabotajdan kaynaklanıp kaynaklanmadığı sorusuna, Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, "Şu anda hiçbir ihtimal göz ardı edilemez" dedi ve bu olayın tüm kıtanın enerji güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen'in açıklamasına göre, Kuzey Akım 1 ve 2 boru hatlarındaki sızıntıların ardından Danimarkalı yetkililer ülkedeki elektrik ve doğalgaz sektörlerinin duruma hazırlık seviyelerinin arttırılmasını istedi.