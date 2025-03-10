Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı
Kuzey Denizi'nde Doğu Yorkshire açıklarında petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı ve yangın çıktı. Olay yerine 4 cankurtaran botu gönderilirken, bazı mürettebatın gemiyi terk ettiği bildirildi. Sahil güvenlik, "acil durum" müdahalesi başlattı ve yangın söndürme ekipleri ile kurtarma helikopterleri bölgeye yönlendirildi.
Kuzey Denizi'nde, Doğu Yorkshire açıklarında bir petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı ve yangın meydana geldi.
Cankurtaran botları ve kurtarma helikopteri gönderildi
Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RLNI), kaza sonrasında olay yerine 4 cankurtaran botu gönderildiğini ve bazı mürettebatın gemiyi terk ettiğine dair raporların alındığını duyurdu.
Sahil güvenliği de yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin "acil durum" müdahalesinin koordine edildiğini belirtti. Kazanın ardından yerel saatle 09.48’de verilen alarmla, bölgeye yangın söndürme ekipleri, cankurtaran botları ve kurtarma helikopteri gönderildi.