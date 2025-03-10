Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

Kuzey Denizi'nde, Doğu Yorkshire açıklarında bir petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı ve yangın meydana geldi.

Cankurtaran botları ve kurtarma helikopteri gönderildi

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumu (RLNI), kaza sonrasında olay yerine 4 cankurtaran botu gönderildiğini ve bazı mürettebatın gemiyi terk ettiğine dair raporların alındığını duyurdu.

Sahil güvenliği de yaptığı açıklamada, kazaya ilişkin "acil durum" müdahalesinin koordine edildiğini belirtti. Kazanın ardından yerel saatle 09.48’de verilen alarmla, bölgeye yangın söndürme ekipleri, cankurtaran botları ve kurtarma helikopteri gönderildi.