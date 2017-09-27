Kuzey Irak'a uçuş yasağı
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, havalimanlarının Bağdat yönetimine teslim edilmesi talebini reddetti. Irak'taki merkezi hükümet yabancı uçakların Kürt bölgesine uçuşlarını askıya alınacağını açıkladı.
Tartışmalı referandum sonrası Kürt yönetimi ile Bağdat'taki merkezi yönetim arasında 'havalimanı' restleşmesi yaşanıyor.
Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, dün bir açıklama yaparak Erbil Havalimanının kontrolünün 3 gün içinde merkezi hükümete bırakılmasını istemişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Ulaştırma Bakanı Mevlüd Bavemurad ise bugün bir açıklama yaparak bu talebi reddetti.
Bunun üzerine Bağdat yönetimi, Kuzey Irak'a yabancı havayollarının uçuşlarını cuma gününden sonra askıya alacağını açıkladı.
Konuya ilişkin Irak Sivil Havacılık Kurumu'ndan yapılan açıklamada, yabancı şirketlerin Erbil ve Süleymaniye Havalimanları'na yönelik tüm uçuşlarını cuma gününden itibaren askıya alması talep edildi.
IKBY'ye yaptırımların Türkiye'yi fazla etkilemeyeceği belirtiliyor