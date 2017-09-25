Kuzey Irak'ta sandıklar kapandı

25 Eylül 2017

Kuzey Irak'taki bağımsızlık referandumunda oy kullanma işlemi saat 19:00'da sona erdi, sayım işlemine geçildi. Saat 18:00'de kapanması gereken sandıklarda oy kullanma işlemi gün içinde alınan karar ile fazladan 1 saat daha devam etti.

Yerel kaynaklara göre seçime katılımın oranı yüzde 78 seviyesinde olurken, sandıkların kapanmasının ardından Erbil'de halk meydanlara toplanmaya başladı.

Öte yandan Kerkük'te valilik gece sokağa çıkma yasağı ilan etti. Ayrıca, kent merkezinde araçla trafiğe çıkmak da yasaklandı.

Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği referandum için, 7 bini IKBY içinde, 5 bini de tartışmalı bölgelerde olmak üzere 12 bin noktada kurulan sandıklarda oy verme işlemi bu sabah 08:00'de başlamıştı.

IKBY Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerine göre seçmenlerin illere göre dağılımı şu şekilde:

- Erbil: 1 milyon 200 bin

- Süleymaniye: 1 milyon 280 bin

- Kerkük: 750 bin

- Duhok: 800 bin

- Musul Ovası: 750 bin

- Diğer yerler: 420 bin