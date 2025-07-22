Kuzey Kore 5 bin tonluk savaş gemisi inşasına başladı! 2026'da tamamlanacak

Kuzey Kore, Choe Hyon sınıfı 5 bin tonluk yeni bir savaş gemisinin inşasına başlandığını duyurdu. Resmi açıklamaya göre gemi, Kore İşçi Partisi'nin 81'inci kuruluş yıl dönümüne denk gelen 10 Ekim 2026 tarihine dek tamamlanacak.

Geminin yapım sürecinde görev alacak işçi, mühendis ve teknisyenler için Nampho Tersanesi'nde bir tören düzenlendi. Tersane Müdürü Yun Chi Gol törende yaptığı açıklamada, "Bu gemi, yoldaş (ülke lideri) Kim Jong-un'un bir yıldan biraz fazla sürede tersanemizi 10 kez ziyaret ederek verdiği değerli talimatlar doğrultusunda gemi inşa sanayimizde gerçekleşen devrimin bir ürünü olacak" ifadelerini kullandı.

Bu yeni inşa kararı, uluslararası yaptırımlara ve tepkilere rağmen Pyongyang yönetiminin savunma alanındaki faaliyetlerine hız kesmeden devam ettiğini ortaya koyuyor.

Her yıl iki savaş gemisi üretimi talimatı

Kuzey Kore, aynı sınıfa ait ilk savaş gemisini Nisan ayında denize indirmişti. Kang Kon adlı ikinci gemi ise Mayıs ayındaki tören sırasında yan yatarak karaya oturmuş, onarımın ardından Haziran ayında hizmete alınmıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Haziran ayında katıldığı tören sırasında 2026 yılından itibaren her yıl iki savaş gemisi üretilmesi talimatını vermişti. Kuzey Kore'nin attığı bu adımlar, ülkenin deniz gücünü nükleer silahlarını konuşlandırılabileceği deniz araçlarının sayısını artırma hamleleri şeklinde yorumlanıyor.