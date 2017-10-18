Kuzey Kore: ABD'nin yaptığı çifte standarttır

18 Ekim 2017

Kuzey Kore'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Kim In Ryong, BM Dış Uzayın Barışçıl Amaçlarla Kullanımı Komitesi toplantısında yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin daha fazla uydu fırlatmayı planladığını belirterek, "ABD, bizim dış uzayı barışçıl şekilde geliştirme çabalarımızı engellemeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Kuzey Kore'nin uzay geliştirme aktivitelerinin her açıdan yasal temele dayandığını öne süren Kim, "ABD, en fazla sayıda uydu fırlatan ülke olmasına rağmen hala bizim uluslararası barış ve güvenliğe tehdit olduğumuzu iddia ediyor. Bu mantıksız bir iddia ve kesinlikle çifte standarttır" dedi.

Kim, dün BM'de yaptığı açıklamada da Kore Yarımadası'ndaki durumun sonucu belli olmayan bir noktaya geldiğini ve her an nükleer savaşın çıkabileceğini söylemişti.

Kaynak: AA