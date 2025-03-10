Kuzey Kore balistik füze denemesi yaptı

Güney ordusu fırlatmaların Pazartesi günü tespit edildiğini söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Fırlatmalar, Güney Kore ve ABD ordularının Kuzey Kore'nin işgal provası olarak gördüğü yıllık tatbikatlarına başlamasından saatler sonra gerçekleşti.

Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri Pazartesi günü yıllık ortak askeri tatbikatlarına başladılar, ancak Seul geçen hafta bir ısınma tatbikatı sırasında iki savaş uçağının yanlışlıkla sivil bir bölgeyi nasıl bombaladığını araştırırken canlı ateş eğitimine ara verdiler.