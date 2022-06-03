Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun liderliğini devraldı

Kuzey Kore'nin, Birleşmiş Milletler (BM) silahsızlanma grubunun başkanlığını geçici olarak devraldığı açıklandı.

BBC'nin haberine göre, Kuzey Kore'nin Silahsızlanma Konferansı liderliği, BM Güvenlik Konseyi tarafından yasaklanan kıtalar arası bir balistik füzeyi test etmesi sebebiyle eleştirilere yol açtı.

Bazı sivil toplum kuruluşları, üye ülkeleri, protesto için Silahsızlanma Konferansı'ndan çıkmaya çağırdı.

Üye ülkeler çağrıya uymazken bazıları oturuma alt düzey temsilciler gönderdi.

Açılış oturumunda Batılı ülkeler, Kuzey Kore'nin saldırganlığını kınayan ortak bir bildiri yayınladı.

ABD’li yetkililer, bu durumun, forumun etkinliği hakkında sorgulamalara neden olduğunu belirtti.

Kuzey Kore en az 3 hafta foruma başkanlık edecek.