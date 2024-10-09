Kuzey Kore, Güney ile kara ve demiryolu bağlantılarını kesiyor!

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin bölgede artan askeri hareketlerine sert bir yanıt verdi. Kuzey Kore Halk Ordusu Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarının kapatılacağını ve sınır bölgelerinde daha güçlü savunma yapılarına geçileceği duyuruldu.

Kuzey Kore, bu kararı "düşman güçlerin çatışmacı histerilerinin" giderek artmasına ve Kore Yarımadası’nda güvenlik durumunun daha öngörülemez hale gelmesine bağladı. Açıklamada, “Her gün Kuzey Kore’nin güney sınırına yakın bölgede eş zamanlı olarak çeşitli saldırı tatbikatları düzenlenirken, ABD’nin stratejik nükleer varlıkları sık sık bölgeye konuşlandırılıyor. Güney Kore’deki bazı çevreler ise Kuzey Kore’deki rejimin sonunu yüksek sesle dile getiriyor. Bu, asla göz ardı edilemeyecek kadar ciddi bir tehdittir” ifadelerine yer verildi.

Kuzey Kore Silahlı Kuvvetlerinin, ulusal güvenliği daha sağlam bir şekilde koruyabilmek için daha kararlı ve güçlü tedbirler almasının gerekliliğine işaret edilen açıklamada, “Güney Kore ile kara ve demir yolu bağlantılarının tamamen kesilmesi, mevcut durumda ‘birincil düşman devlet’ ve ‘değişmez baş düşman’ olarak nitelendirilen Güney Kore ile olan ilişkilerin kalıcı olarak koparılması için atılacak ilk adımdır” denildi.

Güney sınırında tüm bağlantılar kesilecek

Kuzey Kore’nin ilk adım olarak, 9 Ekim’den itibaren Güney Kore ile kara ve demiryolu bağlantılarını keserek sınırdaki güvenlik yapılarının güçlendirilmesi projesini başlatacağı açıklandı. Kuzey Kore Halk Ordusu, bu adımın Güney Kore’ye karşı bir savaş önlemi değil, Kuzey Kore’nin kendi güvenliğini koruma amacı taşıyan bir "öz savunma tedbiri" olduğunu belirtti.

Açıklamada, Kuzey Kore’nin sınır güvenliği konusunda Güney Kore’deki ABD birliklerine herhangi bir yanlış anlaşılma ve beklenmeyen bir çatışma çıkmasını önlemek amacıyla bir telefon mesajı gönderdiği de ifade edildi.

ABD'nin askeri varlığı gerginliği artırıyor

Kore Yarımadası’ndaki gerginlik, ABD’nin Güney Kore’de bulundurduğu askerlerle daha da artıyor. ABD’nin, ateşkesle sona eren 1950-1953 Kore Savaşı'ndan bu yana Güney Kore’de yaklaşık 28 bin askeri bulunuyor. Son dönemde ABD’nin bölgedeki askeri tatbikatları artırması ve Kuzey Kore sınırına yakın noktalarda nükleer kapasiteli savaş uçakları konuşlandırması, Pyongyang yönetimi tarafından “savaş hazırlığı” olarak değerlendiriliyor.

Kuzey Kore’den kararlı mesaj

Kuzey Kore Halk Ordusu, Güney Kore’yi ‘değişmez baş düşman’ olarak nitelendirerek, sınırın kalıcı olarak kapatılmasının savaşı engellemek ve Kuzey Kore’nin güvenliğini korumak adına gerekli bir adım olduğunu vurguladı. Kore Yarımadası’nda artan bu askeri gerilim, bölgesel barışı ve güvenliği tehdit eden unsurların daha da derinleşmesine neden oluyor.

Pyongyang yönetimi, geçtiğimiz yıllarda da benzer adımlar atarak Güney Kore ile iletişim kanallarını kapatmış, ortak askeri projeleri durdurmuş ve Güney Kore ile sınır köylerinde bulunan iletişim ofislerini kapatmıştı. Ancak bugünkü karar, kara ve demiryolu bağlantılarının kesilmesi gibi daha radikal bir önlemi içeriyor ve bu durum, bölgedeki mevcut gerginliği daha da tırmandırabilir.

Bu adımın, Güney Kore ve ABD’nin Kuzey Kore sınırına yakın bölgelerde düzenlediği askeri tatbikatların sona erdirilmesi yönünde baskı oluşturmak amacıyla atıldığı düşünülüyor. Gözlemcilere göre, Kuzey Kore, bu hamleyle ABD ve Güney Kore’ye "daha dikkatli davranma" mesajı gönderiyor.