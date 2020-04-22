Kuzey Kore lideri Jong Un hakkında spekülasyonlar artıyor

22 Nisan 2020

Kuzey Kore basınında her zamanki rutin haberler yer alırken, Kim Jong Un'un başarılarından bahseden ve ekonomi gibi konularda söylediği tarih belirtilmeyen ifadeler yer aldı.



Güney Kore ve Çinli yetkililerin yanı sıra ABD istihbaratına yakın kaynakların yaptıkları açıklamalar, Güney Kore ve ABD basınında yer alan haberlere dair şüphe uyandırırken Beyaz Saray konunun yakından takip edildiğini ifade etti..

Daha önce hiçbir ABD Başkanı'nın yapmadığı bir hamle ile 2018-2019 yıllarında Kim Jong Un ile Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için zirveler düzenleyen ABD Başkanı

Donald Trump basında yer alan haberlerin doğrulanmadığını bu yüzden de haberlere çok güvenmediğini söyledi.



Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Trump "Umarım (Kim Jong Un'un) durumu iyidir" dedi ve "Onunla iyi ilişkilerimiz var. İyi durumda olmasını isterim. Henüz durumla

ilgili çok fazla şey bilmiyoruz. Basında yer alan haberler doğrulanmadı" diye ekledi.



Kendisine bu konuda bir araştırma yapılıp yapılmayacağının sorulması üzerine Trump "Bir araştırma yapabilirim ama umarım durumu iyidir" dedi.



Kim Jong Un'un sağlık durumuna ilişkin spekülasyonlar Kuzey Kore'nin kurucusu ve büyükbabası Kim İl Sung'un 15 Nisan'daki doğum günü anmasına katılmamasıyla başladı. (Reuters)