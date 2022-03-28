Kuzey Kore lideri Kim: Caydırıcı saldırı yeteneklerimizi geliştirmeye devam edeceğiz

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı'nda (KCNA) yer alan habere göre, geçtiğimiz perşembe günü fırlatılan füzenin geliştirme sürecinde katkısı bulunan yetkililer, bilim insanları, teknisyenler ve işçilerle bir araya gelen Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un, ülkesinin "hiçbir şeyle takas edilemez ve hiçbir şey karşılığında satılamaz caydırıcı saldırı yetenekleri geliştirmeye devam edeceğini" ifade etti. Açıklamasında, "Ancak caydırıcı vuruş yetenekleriyle, kimse tarafından durdurulamayacak ezici bir askeri güçle donatıldığınızda bir savaşı önleyebilir, ülkenin güvenliğini garanti edebilir ve emperyalistlerin tüm tehditlerini ve şantajlarını bertaraf edebilirsiniz." diyen Kim'in, ayrıca yeni füzenin ABD'nin herhangi bir askeri hamlesini caydırmaya yardımcı olacağını da kaydettiği aktarıldı. Ülkenin füze programına atıfta bulunan Kim'in, "Tüm zorluklara rağmen savunma faaliyetlerine sıkı sıkıya bağlı kalınacağını" vurguladığı belirtildi.

Kuzey Kore gerilimi artırmıştı

Kuzey Kore, geçtiğimiz perşembe gerçekleştirdiği ve bu yılın 11. silah testi olarak kayıtlara geçen son füze denemesinde, Hwasong-17 tipi yeni bir kıtalararası balistik füzenin başarılı bir şekilde test edildiğini açıklamıştı. Pyongyang Uluslararası Havalimanı'ndan ateşlenen füzenin Japon Denizi'ndeki bir hedefi vurmadan önce 6 bin 248 kilometre irtifaya çıktığı ve bin 90 kilometre yol kat ettiği ifade edilirken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un, ülkesinin "ABD emperyalistleriyle uzun süredir devam eden mücadeleye tamamen hazır olduğunu" söylediği kaydedilmişti. Kim'in ayrıca "Güçlü nükleer savaş caydırıcılığımızı hem nitelik hem de nicelik olarak artırmaya devam edeceğiz." dediği kamuoyuna yansımıştı.