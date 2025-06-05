Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan Rusya'ya 'koşulsuz destek' sözü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Rusya'nın Ukrayna ile yürüttüğü savaş da dahil olmak üzere, tüm önemli uluslararası siyasi gelişmelerde Moskova yönetimini koşulsuz destekleyeceğini açıkladı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'nun Pyongyang'a yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi. Açıklamada, görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi ve çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılmasının ele alındığı belirtildi.

Kim Jong-un, Sergey Şoygu'yu ağırladı

Ziyaretle ilgili olarak Rusya Güvenlik Konseyi'nin basın servisi de bir açıklama yaptı. Buna göre, Şoygu ve Kuzey Koreli yetkililer hem ikili ilişkileri hem de uluslararası gündemi değerlendirdi.

Kim Jong-un'un, Sergey Şoygu'yu dün başkent Pyongyang'da ağırladığı bildirildi.