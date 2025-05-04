Kuzey Kore lideri Kim'den daha fazla modern tank üretim talimatı

Kuzey Kore, uluslararası yaptırımlara rağmen askeri alandaki yatırımlarını sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda ülke lideri Kim Jong-Un, modern zırhlı araçların üretildiği bir tank fabrikasını ziyaret ederek, üretim aşamalarıyla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kim'den teknoloji değerlendirmesi

Kuzey Kore yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Kim’in özellikle yüksek itişli motor tasarımı ve bu motorların seri üretim kapasitesinden duyduğu memnuniyet dile getirildi. Kim Jong-Un, "Son yüzyılın zırhlı araç teknolojisini günümüz teknolojisi ile değiştirmek, ordunun modernizasyonu açısından en önemli konudur" ifadelerini kullandı.

Daha fazla modern tank üretilmesi talimatı

Ziyaret sırasında modern tankların yanı sıra elektronik harp sistemleriyle donatılmış araçlara da dikkat çeken Kim, ülkenin savunma sanayisindeki ilerlemenin bu ürünlerle ortaya konduğunu vurguladı. "Şartların değiştiği bir dönemde tankların modern savaştaki işlevini ve gelişim yönünü doğru bir şekilde tanımlamadığımız ve tank tasarımına ilişkin bakış açısını gözden geçirmediğimiz sürece zırhlı kuvvetleri başarılı bir şekilde inşa etmek imkansızdır" sözleriyle tank teknolojisinin önemine işaret etti.

Kim Jong-Un, ziyaretin sonunda daha fazla modern tank ve kundak motorlu topçu sisteminin üretilmesi yönünde talimat verdi.