Kuzey Kore, Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez doğruladı

Kuzey Kore, Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğini ilk kez resmi olarak doğruladı. Kore İşçi Partisi Merkezi Askeri Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, imzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması çerçevesinde Rusya'ya asker sevkiyatı gerçekleştirildiği bildirildi.

Açıklamada, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde "Neo-Nazi Ukrayna güçlerine" karşı önemli başarılar elde ettiği ve operasyonların zaferle sonuçlandığı kaydedildi. Askerlerin yüksek savaşçı ruh ve fedakârlıkla mücadele ettiği vurgulandı.

Kim Jong-Un onayladı

Asker sevkiyatı kararının doğrudan ülke lideri Kim Jong-Un tarafından alındığı belirtilen açıklamada, "Askerlerimiz, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki güçlü ittifakın sembolü haline gelmiş ve kahramanlık öyküleri yazmıştır" ifadelerine yer verildi. Kursk bölgesindeki operasyonlara katılan askerlerin, Kuzey Kore-Rusya ilişkileri tarihinde önemli bir yere sahip oldukları vurgulandı.

Uluslararası hukuk vurgusu

Kuzey Kore yönetimi, Rusya’ya sağlanan askeri desteğin tüm uluslararası hukuk kurallarına uygun olduğunu iddia etti. İmzalanan Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması uyarınca, ordunun Rusya topraklarındaki faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler kuralları dahilinde yürütüldüğü öne sürüldü.

Kursk bölgesinde askerî iş birliği derinleşiyor

Haziran ayında Pyongyang’da gerçekleşen zirvede, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanan anlaşma, taraflardan birine yönelik dış saldırı durumunda karşılıklı yardımlaşmayı da kapsıyor. Putin, bu kapsamda Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğinin süreceğini ifade etmişti. Gelişmelerin ardından, Kuzey Kore'nin Rusya'nın Kursk bölgesine asker sevk ettiği ortaya çıkmıştı.

Putin teşekkür etti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerine karşı savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür etti. Putin yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusunun 26 Nisan'da, askeri operasyonlarla Kursk bölgesindeki Ukrayna askerlerini yenilgiye uğrattığını hatırlattı.

Kuzey Kore ordusu birliklerinin uluslararası hukuka uyumlu şekilde, Rusya ile Kuzey Kore arasında 19 Haziran 2024 tarihli Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması'ndaki "taraflardan birine yönelik silahlı saldırı durumunda derhal askeri yardım sağlanmasını öngören" 4. maddeye uygun şekilde Kursk'taki operasyona katıldığına işaret eden Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a, yetkililere ve Kuzey Kore halkına teşekkür etti.

Kuzey Kore askerlerinin Rus askerleriyle omuz omuza Rusya'yı kendi vatanları gibi savunduğunu kaydeden Putin, Kore askerlerinin kahramanlığını, aldıkları yüksek düzeydeki özel eğitimi ve özveriyi takdir ettiğini vurguladı.