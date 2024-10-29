Kuzey Kore Rusya'ya asker gönderecek

Pentagon, Kuzey Kore'nin Rusya'ya gönderdiği askerlerin ülkenin batısına vardığına ilişkin raporlar aldıklarını belirterek, oldukça endişeli olduklarını vurguladı.

Pentagon, Kuzey Koreli askerlerin önümüzdeki birkaç hafta içinde Ukrayna yakınlarındaki Rus güçlerine takviye olacağını söyledi. Askerlerin Rusya'nın Kursk bölgesine intikal ettiğini doğrulamaktan kaçınan Pentagon, ayrıntı vermekten kaçındı.

Güney Kore 'tehdit' olarak değerlendirdi

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kabine toplantısında konuşarak söz konusu gelişmeleri "ülkesine tehdit" olarak niteledi. Yoon, "Rusya ve Kuzey Kore arasındaki bu yasa dışı askeri işbirliği uluslararası toplum için önemli bir güvenlik tehdididir." çıkışında bulundu.

Herkese teyakkuzda olma çağrısı yapan Yoon, "Tüm olasılıkları iyice değerlendirmeli ve karşı önlemler hazırlamalıyız." diye konuştu.

Kuzey Kore savaşa dahil oldu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunmuş, taraflar arasında "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması" imzalanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 25 Ekim'deki açıklamasında, Rusya'nın Kuzey Kore askerlerini ilk muharebe bölgelerine 27-28 Ekim'de konuşlandıracağını öğrendiklerini duyurmuştu.

Beyaz Saray'dan da aynı gün yapılan açıklamada Ukrayna ile savaşmak üzere Rusya'ya 3 binden fazla askerin getirildiği ve bu askerlerin bazılarının muhtemelen Kursk bölgesine yerleştirildiği açıklanmıştı.