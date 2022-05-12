Kuzey Kore üç balistik füze fırlattı
Güney Kore Ordusu, Kuzey Kore'nin denize doğru üç tane füze atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Güney Kore Ordusu, silah programını geliştirme çalışmalarına devam eden Kuzey Kore'nin doğu kıyısından denize doğru üç tane füze atışı gerçekleştirdiğini açıkladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kısa menzilli balistik füzelerin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın Sunan bölgesinden ateşlendiği belirtildi.
Japonya sahil güvenliği de fırlatılan cismin balistik füze olduğunu belirtti. Devlet televizyonu NHK, füzenin Japonya münhasır ekonomik bölgesi sınırları dışına düştüğünü açıkladı.
Güney Kore Cumhurbaşkanlığı atış denemelerinin ardından derhal ulusal güvenlik konseyinin toplandığını açıkladı.
Füze denemelerinin sayısını son aylarda artıran Kuzey Kore yıl başından bu yana 16. füze fırlatışını gerçekleştirmiş oldu.
ABD ve Güney Kore, 2017'de nükleer silah denemelerine ara veren Kuzey Kore'nin bu yıl içinde denemelere tekrar başlayacağını tahmin ediyorlar.