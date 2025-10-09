Kuzey Kore'den gövde gösterisi

Kuzey Kore, İşçi Partisi’nin 10 Ekim 1945’teki kuruluşunu kutlamak için büyük ölçekli bir geçit töreni düzenleyecek. Özel olarak 5’in katları olan yıldönümlerinde etkinlikler genişletiliyor. Tören Kim Il Sung Meydanı’nda gerçekleştirilecek ve toplu oyunlar, gençlik meşale yürüyüşleri gibi etkinlikleri de kapsayacak.

Bu yılki tören, 2018’den bu yana ilk çok taraflı etkinlik olacak. Çin, Vietnam, İran ve diğer ülkelerden heyetler katılarak Kim Jong Un’a silahlarını ve askeri kabiliyetlerini uluslararası gözler önünde sergileme fırsatı sunacak.

Sergilenmesi beklenen silahlar

Geçit töreninde balistik füzeler, kara, hava ve deniz kuvvetleri sistemleri yer alacak. Özellikle Hwasong-20 kıtalararası balistik füzesinin yanı sıra Hwasong-17, Hwasong-18, Hwasong-19 ve Pukguksong-3 SLBM’ler gösterilecek. Ayrıca insansız hava ve su araçları gibi yeni teknolojiler de sergilenecek.

Geçit töreninin başlaması muhtemelen bu gece ya da yarın olacak. Kuzey Kore devlet medyası genellikle töreni canlı yayınlamıyor; ilk görüntüler Rodong Sinmun gazetesinde yayımlanacak, ardından KCTV televizyonunda düzenlenmiş bir şekilde sunulacak.

Tören, sadece askeri gücü göstermekle kalmayacak, aynı zamanda Rusya ile askeri iş birliğini vurgulamak ve Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerleri onurlandırmak için kullanılacak. Kim Jong Un’un konuşmaları ve kültürel gösterilerle birleşen geçit, rejimin hem iç hem dış propaganda stratejisinin bir parçası olacak.