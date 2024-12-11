Kuzey Kore'den, Güney Kore'deki sıkıyönetim krizine ilişkin ilk yorum

Geçtiğimiz hafta patlak veren sıkıyönetim kararı, Asya'nın dördüncü büyük ekonomisi Güney Kore'yi anayasal bir krize sürükledi. Diplomatik ve ekonomik alanda şok dalgaları yarattı.

Kuzey Kore'den ise yanı başındaki krize ilişkin bir haftalık sessizliğin ardından ilk açıklama geldi.

Kuzey Kore devlet televizyonu KCNA, Güney'de sıkıyönetim krizi nedeniyle artan "toplumsal huzursuzluk" hakkında bir makale yayınladı.

Güney Kore'de Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 3 aralıkta Kuzey Koreli ajansların muhalefet kanadından yönetime karıştığı gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmişti.

Devlet Başkanı'na yönelik protestolara değinildi

Kuzey Kore'den gelen açıklamada bu detaya ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmezken "Onlarca yıl önce askeri diktatörlük dönemindeki darbeyi anımsatan bu çılgınca hareket, muhalefet partisi de dahil olmak üzere toplumun her kesiminden sert bir şekilde kınandı ve kamuoyunun azil konusundaki coşkusunu daha da artırdı." denildi.

Haberde çok fazla yorum yer verilmezken, Yoon'un azlini talep eden bir milyondan fazla kişinin protestolara dikkat çekildi.

"Kukla Yoon Suk Yeol"

Güney Kore'nin en byük müttefikinin ABD olduğuna işaret edilen açıklamada KCNA, "Zaten ciddi bir yönetim ve görevden alınma kriziyle karşı karşıya olan kukla Yoon Suk Yeol, beklenmedik bir şekilde sıkıyönetim ilan etti ve faşist diktatörlüğün silahlarını halka doğrulttu" dedi.