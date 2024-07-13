Kuzey Kore'den NATO Zirvesi'nin sonuç bildirgesine tepki!
Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, NATO sonuç bildirgesine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada Kuzey Kore, 'Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan bir aktör' olarak yer aldığı sonuç bildirgesini kınadı ve "'Bağımsız egemen devletlerin meşru haklarını ihlal eden yasa dışı bir belge olan bildirgeyi reddediyoruz" ifadesini kullandı.
Bildirgenin 'yeni bir soğuk savaş ve çatışmayı kışkırttığı' savunulan açıklamada, "Mevcut durum, ABD'nin uluslararası barış ve istikrara meydan okuyarak askeri bloku genişletme girişimini engellemek için karşı eylem gerektirmektedir" değerlendirmesinde bulunuldu.
10 Temmuz'da yayınlanan 75. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde, Belarus, Kuzey Kore, İran ve Çin isimleri zikredilerek, "Rusya'nın Ukrayna'daki savaşını kolaylaştıran ve dolayısıyla uzatan herkesi kınıyoruz" ifadesi kullanılmıştı.