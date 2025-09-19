Kuzey Kore’den Rusya’ya 9,8 milyar dolarlık silah ve asker desteği

Almanya merkezli sivil toplum kuruluşu Özgürlük için Friedrich Naumann Vakfı’nın Güney Kore ofisi, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri iş birliğine ilişkin dikkat çekici bir rapor yayımladı. Rapora göre Pyongyang, 2023’ten bu yana Moskova’ya 9,8 milyar dolar değerinde silah, mühimmat ve asker sağladı.

Buna karşılık Rusya’nın Kuzey Kore’ye sunduğu destek sadece 1,2 milyar dolar seviyesinde kaldı. Yardımın büyük bölümünü gıda ve petrol oluştururken, yalnızca sınırlı sayıda hava savunma sistemi, sinyal karıştırıcı ve bazı savaş uçakları gönderildi.

“Eşitsiz iş birliği”

Raporda, iki ülke arasındaki ilişkinin Kuzey Kore açısından “eşitsiz” olduğu vurgulandı.

Pyongyang’ın yıllık ekonomik üretiminin üçte birinden fazlasına denk gelen bir katkı sağlamasına rağmen, Moskova’dan beklenen ölçüde karşılık alamadığı ifade edildi.

Ayrıca, Rusya’nın Kuzey Kore’nin teknolojik modernizasyonunda doğrudan rol oynadığına dair hiçbir kanıt bulunmadığı kaydedildi.

Kuzey Kore ekonomisi kötü durumda

Raporda, Kuzey Kore ekonomisinin, Rusya ile yapılan iş birliğine rağmen kötü durumda olduğu belirtildi. Ayrıca, Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan bu askeri yakınlaşmanın önümüzdeki dönemde kalıcı hale gelebileceği aktarıldı.

Putin ve Kim Jong-Un anlaşma imzalamıştı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen yıl haziran ayında Pyongyang’da bir araya gelerek Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması imzalamıştı.

Putin, anlaşma sonrasında yaptığı açıklamada, “Rusya, Kuzey Kore ile askeri-teknik iş birliğini göz ardı etmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

Bu süreçte Kuzey Kore’nin Rusya’ya Ukrayna savaşı için en az 13 bin asker gönderdiği belirtilirken, Moskova’nın da Pyongyang’ın savunma sanayisine teknoloji desteği sağlayacağı öne sürülmüştü.