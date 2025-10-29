Kuzey Kore’den Trump ziyareti öncesi stratejik füze denemesi

Kuzey Kore, Sarı Deniz’de denizden karaya stratejik seyir füzesi denemesi gerçekleştirdi.

Pyongyang yönetimi, Kore İşçi Partisi Merkez Askeri Komisyonu Başkan Yardımcısı Pak Jong Chon ve üst düzey komutanların katıldığı denemede, gemi üzerinden fırlatılan füzelerin 130 dakika uçarak hedefleri vurduğunu duyurdu.

Pak Jong Chon, denemenin ardından yaptığı açıklamada, “Farklı stratejik saldırı araçlarını test etmek, caydırıcılığımızı güçlendirmenin bir parçasıdır. Nükleer muharebe yeteneklerimizi kesintisiz biçimde güçlendirmek en büyük görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Zamanlaması dikkat çeken deneme, Trump’ın Japonya’dan ayrılıp Güney Kore’ye geçmeye hazırlandığı saatlerde gerçekleşti. Trump, ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’la görüşmeye açık olduğunu belirterek, “Eğer görüşmek isterse, ben Güney Kore’de olacağım” demişti.