Kuzey Kore’den yeni balistik füze denemesi
Japonya hükümeti, Kuzey Kore'nin yeni bir balistik füze fırlattığını bildirdi.
Japonya Savunma Bakanı Kişi Nobuo, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin Japon Denizi (Doğu Denizi) yönüne balistik füze fırlattığını açıkladı.
Bakan Kişi, füzenin 600 kilometre irtifaya ulaştığını, 300 kilometre seyrettiğini ve ulusal münhasır ekonomik bölgesi dışına düştüğünü belirterek, denemeye yönelik Pyongyang yönetimine diplomatik protesto verildiğini bildirdi
2022’nin başından bu yana 8. kez füze fırlattı
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı füze denemesinin, Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden yerel saatle 07.52 sularında gerçekleştiğini teyit etti.
Japonya Başbakanı Kişida Fumio, ilgili kuruluşlara, bölgede bulunan gemi ve uçaklardaki olası hasar tespit çalışmaları yürütülmesi talimatı verdi.
Kyodo ajansı son denemelerle birlikte Kuzey Kore'nin, 2022 başından bu yana 8. kez füze fırlattığını aktardı.