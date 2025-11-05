Kuzey Kore'nin kara para ve siber gelirlerine ABD darbesi

ABD hükümeti, Kuzey Kore'nin nükleer silah ve balistik füze programlarına finansman sağlayan kişi ve kurumlara yönelik yeni yaptırımlar açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, yasa dışı siber faaliyetler ve kara para aklama yoluyla Pyongyang yönetiminin silah programına gelir sağlayan 2 kuruluş ve 8 Kuzey Koreli yaptırım listesine alındı.

İki kuruluş hedefte: KMCTC ve Ryujong Credit Bank

Yaptırıma tabi tutulan kuruluşların, Kuzey Kore merkezli IT şirketi Korea Mangyongdae Computer Technology Company (KMCTC) ile Ryujong Credit Bank olduğu bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, KMCTC'nin Çin'in Shenyang ve Dandong kentlerindeki Kuzey Koreli IT çalışanları aracılığıyla elde edilen yasa dışı gelirleri, Çinli vatandaşlar üzerinden akladığı belirtildi.

Ryujong Credit Bank'ın ise bu para aklama faaliyetlerine lojistik ve finansal destek sağladığı ifade edildi.

Sekiz Kuzey Koreli bankacı da listede

Yaptırım listesine eklenen isimler arasında, Kuzey Kore, Çin ve Rusya'da yaşayan sekiz Kuzey Koreli bankacının yer aldığı açıklandı. Bu kişiler; Jang Kuk Chol, Ho Jong Son, U Yong Su, Ho Yong Chol, Han Hong Gil, Jong Sung Hyok, Choe Chun Pom ve Ri Jin Hyok olarak sıralandı.

Bakanlık, yaptırım kapsamındaki kişi ve kuruluşların ABD'deki tüm varlıklarının dondurulacağını ve ABD vatandaşlarıyla herhangi bir ticari işlem yapmalarının yasaklanacağını bildirdi.

"Kuzey Kore para çalıyor ve aklıyor"

ABD Hazine Bakanlığı Terörizm ve Finansal İstihbarat Müsteşarı John K. Hurley, Kuzey Kore'nin yasa dışı gelir elde etme yöntemlerine dikkat çekerek, "Devlet destekli Kuzey Koreli bilgisayar korsanları, rejimin nükleer silah programını finanse etmek için para çalıyor ve kara para aklıyor" dedi.

Bu faaliyetlerin yalnızca ABD'nin değil, küresel güvenliğin de doğrudan tehdit altında olduğunu vurgulayan Hurley, "ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin yasadışı gelir akışını engellemek için bu yöndeki çabaların arkasındaki kolaylaştırıcı ve destekleyici aktörleri takip etmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.