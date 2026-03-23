Kuzey Kore'nin nükleer test sahası çevresindekilerde mutasyon tespit edildi

Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer test sahasına yakın bölgelerden gelen kişiler üzerinde yapılan incelemelere ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.

Kromozom mutasyonu oranı yüzde 25

Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri nükleer test sahası yakınındaki yerleşimlerden ülkeye gelen kişiler üzerinde yapılan radyasyon testlerinin sonuçlarını açıkladı.

Buna göre test edilen toplam 174 kişiden 44'ünde kromozom mutasyonu tespit edildi. Böylece söz konusu bölgelerden gelenler arasında bu bulgunun görülme oranı yüzde 25 olarak kaydedildi.

Radyasyon etkisi değerlendiriliyor

Yetkililer, tespit edilen kromozom mutasyonlarının radyoaktif maruziyetle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bulguların, bölgede uzun süreli radyasyon etkilerine dair soru işaretlerini artırdığı ifade ediliyor.

Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm nükleer testlerin Punggye-ri sahasında yapıldığı biliniyor. Bu durumun, söz konusu bölgenin çevresinde yaşayanların üzerinde etkilere sebep olabileceği değerlendiriliyor.