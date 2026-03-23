Kuzey Kore'nin nükleer test sahası çevresindekilerde mutasyon tespit edildi
Güney Kore'nin paylaştığı test sonuçları, Kuzey Kore'deki Punggye-ri nükleer sahası çevresinde yaşayanlara ilişkin dikkat çekici bulgular ortaya koydu. 2023-2025 döneminde bölgeden gelen 174 kişiden 44'ünde kromozom mutasyonu tespit edildi. Yetkililer, yüzde 25ve ulaşan bu oranın radyoaktif maruziyetle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Ayrıca Kuzey Kore'nin 2006'dan bu yana tüm nükleer testlerini bu sahada gerçekleştirdiği belirtiliyor.
Güney Kore, Kuzey Kore'nin nükleer test sahasına yakın bölgelerden gelen kişiler üzerinde yapılan incelemelere ilişkin dikkat çekici veriler paylaştı.
Kromozom mutasyonu oranı yüzde 25
Yonhap haber ajansının aktardığına göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığı, 2023-2025 döneminde Punggye-ri nükleer test sahası yakınındaki yerleşimlerden ülkeye gelen kişiler üzerinde yapılan radyasyon testlerinin sonuçlarını açıkladı.
Buna göre test edilen toplam 174 kişiden 44'ünde kromozom mutasyonu tespit edildi. Böylece söz konusu bölgelerden gelenler arasında bu bulgunun görülme oranı yüzde 25 olarak kaydedildi.
Radyasyon etkisi değerlendiriliyor
Yetkililer, tespit edilen kromozom mutasyonlarının radyoaktif maruziyetle bağlantılı olabileceğini değerlendiriyor. Bulguların, bölgede uzun süreli radyasyon etkilerine dair soru işaretlerini artırdığı ifade ediliyor.
Kuzey Kore'nin 2006 yılından bu yana gerçekleştirdiği tüm nükleer testlerin Punggye-ri sahasında yapıldığı biliniyor. Bu durumun, söz konusu bölgenin çevresinde yaşayanların üzerinde etkilere sebep olabileceği değerlendiriliyor.