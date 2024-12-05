Kuzey Kutbu alarm veriyor! Bilim insanları Arktik Okyanusu'ndaki 'ilk buzsuz gün' için tarih verdi!

İsveç’te Göteborg Üniversitesi ile ABD’nin Colorado Boulder Üniversitesi’nden bilim insanları, sera gazlarının Kuzey Kutbu üzerindeki etkilerini inceleyerek çarpıcı sonuçlara ulaştı. Araştırmaya göre, Arktik Okyanusu 2027 yılında ilk kez buzsuz bir gün geçirebilir.

Küresel isınmanın Kuzey Kutbu'na etkisi

Çalışmada, sera gazlarının Kuzey Kutbu’nun buz kütleleri üzerindeki etkileri detaylıca incelendi. İklim bilimciler Celine Heuze ve Alexandra Jahn, 11 iklim modeli ve 366 simülasyon kullanarak yaptıkları araştırmada, buzulların erimesiyle ortaya çıkabilecek olası tehlikelere dikkat çekti.

Araştırmacılardan Alexandra Jahn, "Kuzey Kutbu’ndaki ilk buzsuz gün dramatik bir değişim yaratmasa da, bu, sera gazı emisyonlarının Arktik ekosistemini temelden değiştirdiğini gösterecek" ifadelerini kullandı.

Tehlikeli "Albedo Etkisi"

Uzmanlar, Albedo etkisi olarak bilinen bir sürecin Arktik Okyanusu üzerindeki ısınmayı hızlandırdığına işaret etti. Buzlar eridikçe okyanus suları daha fazla güneş ışığını emiyor ve bu, Kuzey Kutbu’ndaki sıcaklıkların küresel ortalamalardan 4 kat daha hızlı artmasına neden oluyor.

"Hazırlıklı olunmalı"

Celine Heuze, "İlk buzsuz gün, ilk buzsuz aydan önce gerçekleşecek. Bu nedenle, Kuzey Buz Denizi'ndeki deniz buzlarının erimesine yol açabilecek olayları önceden anlamak büyük önem taşıyor" dedi.

Geleceğe dair uyarılar

Araştırma, sera gazı emisyonlarının acilen azaltılması gerektiğine işaret ederek, karbon salınımındaki kayda değer azalmaların bu süreci geciktirebileceğini belirtti.

Uydu gözlemlerine göre, 1979’dan bu yana Arktik Okyanusu’nun buz kütlesi her on yılda %12’den fazla küçüldü. Bu durum, sadece küresel ısınma açısından değil, deniz ekosistemleri ve gezegenin geleceği için kritik bir tehlike anlamına geliyor. Araştırmanın sonuçları Nature Communications dergisinde yayımlandı.