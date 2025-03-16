Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını: 59 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da binlerce gencin bulunduğu gece kulübü alev alev yandı.

Ülkenin kuzeyindeki Koçana kasabasında rap konseri için toplanılan gece kulübündeki yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti.

22'si ağır 155 kişi yaralandı

22'si ağır 155 kişinin yaralandığı yangında alevlerin kulübün tavanına ve çatısına sıçrayarak hızla yayıldığı öğrenildi.

Yaralılar başta Üsküp olmak üzere çeşitli şehirlerdeki hastanelere kaldırıldı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre gece kulübünde 500 kişinin bulunduğu, bunlardan sadece 250'sinin biletli olduğu ifade edildi.

Kuzey Makedonya Hükümetinden yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle ülkede yarından itibaren 7 gün milli yas ilan edildiği bildirildi.

Yangın neden çıktı?

İçişleri Bakanı Pance Toskovski, "Club Pulse" adlı gece kulübünde çıkan yangının muhtemelen konserde ışık efekti olarak kullanılan piroteknik cihazlardan kaynaklandığını söyledi. Cihazlar ateşlendiğinde "kıvılcımlar, kolayca alev alabilen malzemeden yapılmış olan tavana sıçradı ve ardından yangın hızla tüm diskoteğe yayılarak yoğun duman oluşturdu" dedi.

Yangından önce çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videolar, sahne performansları sırasında kullanılan bir tür iç mekan havai fişeği olan "sahne fıskiyeleri"nin kullanıldığını gösterdi.