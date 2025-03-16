Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangını: En az 51 kişi hayatını kaybetti

Kuzey Makedonya'da binlerce gencin bulunduğu gece kulübü alev alev yandı.

Ülkenin kuzeyindeki Koçana kasabasında rap konseri için toplanılan gece kulübündeki yangında en az 51 kişi hayatını kaybetti.

100'den fazla kişi yaralandı

100'den fazla kişinin de yaralandığı yangında alevlerin kulübün tavanına ve çatısına sıçrayarak hızla yayıldığı öğrenildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi.

Yangın neden çıktı?

İçişleri Bakanı Pance Toskovski, "Club Pulse" adlı gece kulübünde çıkan yangının muhtemelen konserde ışık efekti olarak kullanılan piroteknik cihazlardan kaynaklandığını söyledi. Cihazlar ateşlendiğinde "kıvılcımlar, kolayca alev alabilen malzemeden yapılmış olan tavana sıçradı ve ardından yangın hızla tüm diskoteğe yayılarak yoğun duman oluşturdu" dedi.

Toskovski, pazar sabahı erken saatlerde Balkan ülkesinin Başbakanı Hristijan Mickoski ile birlikte olay yerini ziyaret etti.

Bazı yaralılar helikopterlerle başkent Üsküp’teki hastanelere taşındı.

Yangından önce çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videolar, sahne performansları sırasında kullanılan bir tür iç mekan havai fişeği olan "sahne fıskiyeleri"nin kullanıldığını gösterdi.