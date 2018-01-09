Kuzey ve Güney Kore anlaştı

09 Ocak 2018

Kuzey Kore ve Güney Kore yetkilileri iki yıl aradan sonra ilk kez bugün ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom köyünde görüştü.

Toplantının ana hedefi Kuzey Kore'nin gelecek ay Güney Kore'de düzenlenecek olan Kış Olimpiyatları'na katılımı olarak belirlenirken, görüşmelerin ilk etabını tamamlayan yetkililer, Kuzey Kore'nin olimpiyatlara katılacağını açıkladı.

Görüşme sonrası iki ülke yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Kuzey Kore ve Güney Kore’nin askeri görüşmeler yapmak konusunda anlaştığı belirtildi.

Aylardır süren gerginlik sonrası ilk diplomatik adım

Anlaşma, Kuzey Kore yönetiminin nükleer silah programı sebebiyle iki ülke arasında aylardır süren gerginliklerin ardından ilk diplomatik adım olarak görülüyor.

Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların geçici olarak kaldırılması konusunun gündeme alınabileceğini de açıkladı.

Askeri hat tekrar açıldı

Bu arada Kuzey Kore'nin bir askeri hattını Güney'e açtığı bildirildi.

Adı açıklanmayan Güney Koreli bir yetkili, Kuzey Kore'nin, daha önce kesilen askeri hattı yeniden Güney'e açtığını duyurduğunu aktardı. Yetkili, söz konusu hattın yarın erken saatlerde faaliyete geçeceğini belirtti.

Kuzey Kore, hattı 2016'da Güney Kore'nin ortaklaşa işletilen Kaesong sanayi bölgesini kapatmasının ardından kesmişti.

Güney ve Kuzey Kore aynı masada

Kaynak: DHA