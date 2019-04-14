Lada'nın ihracatı duruyor
AB'nin yeni standartlarını karşılayamayan Lada, Avrupa'ya ihracatını durdurma kararı aldı.
Rus otomotiv devi AvtoVAZ, AB'nin ekoloji normlarını ağırlaştırmasının ardından Lada otomobillerinin Avrupa pazarına ihracatını durdurma kararı aldı.
AB, kısa süre içinde Euro+6 standartlarına geçmeye hazırlanıyor. AvtoVAZ'ın modelleri ise bu standartları karşılamaktan uzak.
Şirketin 2019 yılı içinde Avrupa'ya ihracatını durduracağını belirten AvtoVAZ yetkilileri, ancak birkaç yıl sonra yeniden Avrupa pazarına girmeyi planladıklarını duyurdu.