Lagarade: Ekonomik istikrara yönelik bazı sinyaller var

12 Aralık 2019

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yeni Başkanı Christine Lagarde, bankanın politika toplantısının ardından açıklamalarda bulunuyor.

ECB'nin yeni ekonomik projeksiyonlarını açıklayan Lagarde, "Ekonomik istikrara yönelik bazı sinyaller var" dedi.

Lagarde'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

Euro Bölgesi'nde büyümenin istikrar kazanmaya başladığına ve enflasyonun toparlanmakta olduğuna dair bazı işaretler var.

Oldukça destekleyici politikaya hala ihtiyaç var.

Enflasyon gelişmelerini yakından izlemeye devam edeceğiz.

ECB yönetim konseyi ihtiyaç olduğunda tüm enstrümanlarda ayarlama yapmaya hazır.

ECB yönetim konseyi yüzde 2 enflasyon hedefine bağlı.

Zayıf uluslararası ticaret ve belirsizlik imalat sektörü üzerinde baskı yaratıyor.

Gelen veriler ve anketler bir miktar istikrar kazanıldığına işaret ediyor.

Hizmet ve inşaat sektörleri dirençli.

Enflasyon görünümü bastırılmış durumda.

Euro Bölgesi'nde yavaşlama zayıf ticaret ve global belirsizliği yansıtıyor.

Büyüme için riskler aşağı yönlü.

Çekirdek enflasyon genel olarak cansız, ancak çekirdek enflasyonda ılımlı artışın bazı işaretleri var.

Enflasyonun orta vadede yükselmesi bekleniyor.

Enflasyon tahminleri esas olarak enerji fiyatlarından kaynaklı olarak düşürüldü.

Manşet enflasyon önümüzdeki aylarda hafif şekilde toparlanacak.

Mali hareket alanı olan ülkeler büyümeyi destekleyici politikalar uygulamalılar.

Mali hareket alanı olan ülkeler zamanında harekete geçmeliler.

Euro Bölgesi'nin mali duruşunun genişlemeci olmaya devam etmesini bekliyoruz.

Borçlu ülkeler ihtiyatlı mali politikalar izlemeliler.

ECB politikası için stratejik gözden geçirme gecikmiş bir konu.

ECB politikası için stratejik gözden geçirme geniş kapsamlı olmalı.

ECB politikası için stratejik gözden geçirmeye ocak ayında başlamak istiyorum.

Stratejik gözden geçirme 2020 sonundan önce tamamlanmalı.

Gözden geçirme sırasında parlamentoya, akademisyenlere ve sivil topluma danışacağız.

Gözden geçirmenin çerçevesi üzerinde henüz tam olarak anlaşmaya varılmadı.

2022 dördüncü çeyrekte enflasyonun yüzde 1,7 olması bekleniyor.

Tltro ihalesinden sonuç çıkarılmamalı.

Tltro'dan 120 milyar euro civarında kredi kullanılmasını tercih ederdik.

ECB stratejik gözden geçirmesinin zamanı geldi.

Uygulanan politikanın yan etkilerinin oldukça bilincindeyiz.

Euro Bölgesi, Japonyalaşma riski ile karşı karşıya değil.

Devam ediyor...