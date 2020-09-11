Lagarde: 3. çeyrekte toparlanma düzensiz olacak

11 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, Eurogroup toplantısında yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek toparlanmasının, iş gücü piyasalarındaki gelişmeler, likidite problemleri ve COVID-19 salgının kinci dalgası gibi pek çok belirsizlikle çevrili olması sebebiyle, düzensiz, eksik ve asimetrik olacağını söyledi.

Yılın ikinci çeyreğinin bir "facia" olduğunu ifade eden Lagarde, rahatlığa yer olmadığını belirterek, üye ülkeleri ekonomik destek paketlerini krizin sonuna dek devam etme çağrısı yaptı.

ECB Yönetim Kurulu Üyesi İsabel Schnabel de Avrupa hükümetlerinin ekonominin toparlanması sonrasında mali olanaklar oluşturma adına sorumluluklarını yerine getirme çağrısı yaptı. Büyümeye önem vermeye işaret eden Schnabel, kamu yatırımlarının Euro Bölgesi'nde uzun süredir düşük düzeyle olduğunu ve büyümeyi engellediğini söyledi.

Diğer yandan ECB'nin bir başka yönetim kurulu üyesi olan Philip Lane, üçüncü çeyrekte güçlü toparlanma beklediğini ifade etti.

Ekonomik faaliyetin salgın öncesi döneme göre, özellikle hizmet sektöründe, hayli düşük olduğunu belirten Lane, enflasyonun sene sonuna dek negatif düzeyde kalacağını ekledi.