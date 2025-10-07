Lagarde: Faiz kararlarında veri odaklı hareket edeceğiz

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, para politikası kararlarında veri odaklı ilerlemeyi sürdüreceklerini belirtti. Lagarde, “Faiz kararlarımızı veriye dayalı biçimde almaya devam edeceğiz” dedi.

Yılın ikinci yarısında ekonomik büyümenin devam etmesini beklediklerini kaydeden Lagarde, “Ancak bu büyüme, yılın ilk yarısına kıyasla daha zayıf olacak” değerlendirmesinde bulundu.

ECB’nin herhangi bir kur hedefi bulunmadığını, ancak döviz kurlarının fiyatlar üzerindeki etkisini yakından takip ettiklerini dile getiren Lagarde, “Para politikasında şu an itibarıyla iyi bir noktadayız” ifadesini kullandı.