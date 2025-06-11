Lagarde: Ticaret savaşının çözümü için herkesin taviz vermesi gerekebilir

Lagarde, tüm ülkelerin sorumluluk alması ve arz fazlası ya da talep fazlasına yol açan politikaları değiştirmesi gerektiğini, aksi takdirde ticari engellerin ve bunların olası misillemelerinin küresel refahı aşındıracağını söyledi.

Lagarde Çin Merkez Bankası'nda yaptığı konuşmada, "Yurtiçi kapasiteyi artırmaya yönelik sanayi politikalarının kullanımında keskin bir artışa tanık olduk" dedi. "2014 yılından bu yana, küresel ticareti bozan sübvansiyonla ilgili müdahaleler küresel olarak üç kattan fazla arttı" dedi.

Ancak Lagarde, Çin'in sübvansiyonları kullanmada yalnız olmadığını ve başta gelişmekte olan piyasalar olmak üzere diğerlerinin de bu tür planlara başvurduğunu söyledi.

Bu arada ABD'nin küresel talepteki payının son yıllarda arttığını belirten Lagarde, bunun kısmen kamu sektöründeki aşırı harcamaları yansıttığını ve dengesizliklere katkıda bulunduğunu savundu.

Lagarde, anlaşmazlığın çözümünün küresel kurallara daha fazla saygı gösterilmesinde ve karşılıklı faydaya dayalı ikili ya da bölgesel anlaşmalar yapılmasında yattığını söyledi.