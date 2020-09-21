Lagarde: Toparlanma halen belirsiz ve dengesiz

21 Eylül 2020

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, COVID-19 sebepli ekonomik krizden toparlanmanın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük şok olduğunu ve halen belirsiz ve dengesiz olduğunu belirtti.

Lagarde, "Doğru ulusal ve Avrupa politikalarını uygulayarak, birlikte tek başımıza yapabileceğimizden daha fazlasını başarabiliriz. Avrupa düzeyinde, ölçek ekonomilerinin sağlanmasına yardımcı olmak için Dijital Tek Pazara doğru ilerleme hızlandırarak tamamlanmalıdır. Diğer yandan dijital firmalar, siber güvenlik ve veri koruma ile ilgili temel endişeleri ele alabiliriz" dedi.



Politika yapıcıların finans sektörünün sermayeyi gerekli yerlere aktarması için gerekli ortamı oluşturmaları gerektiğine işaret eden Lagarde, "Banka birliğini ve gerçek bir sermaye piyasası birliği kurmalıyız" dedi.