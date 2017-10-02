Las Vegas'taki konserde silahlı saldırı
ABD'de bir konser esnasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 20 kişi öldü, 100'den fazla yaralı var. Düzenlenen operasyonda saldırgan etkisiz hale getirildi.
ABD'nin Las Vegas kentindeki Mandalay Bay Oteli yakınlarındaki konser alanında düzenlenen 'Route 91 Harvest' müzik festivali sırasında silahlı saldırı düzenlendi. Olayda 20 kişi öldü, en az 100 kişi yaralandı.
Olayın ardından düzenlenen operasyonda 1 saldırgan civardaki binanın 32. katında öldürüldü. Polis, ilk belirlemelere göre olayın terör saldırısı olmadığını, bir aracın arandığını bildirdi.
Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı kentte havaalanına giriş çıkışlar kapatıldı.
Nevzat Aydın: Tam denk geldim
Yemek Sepeti CEO’su Nevzat Aydın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sırasında olay yerinde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu söyledi. Aydın'ın Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle: "Önce Nice sonra Atatürk Havalimanı kılpayı derken bu sefer Las Vegas'ta tam denk geldim. Şimdilik iyiyim dostlar, sağolun."