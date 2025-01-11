Latin Amerika siyasetinin renkli ismi José Mujica'dan ilginç vasiyet...

Nisan 2024’te yemek borusunda kanser teşhisi konulan ve Pepe adıyla anılan Uruguay eski devlet başkanı José Mujica, bir süre tedavi almayı kabul etmiş fakat kanserin vücuduna yayılmaya devam etmesi nedeniyle tedavi almayı reddettiğini açıklamıştı.

“Yaşlı bir insanım ve iki kronik hastalığım var. Vücudum biyokimyasal tedaviyi veya ameliyatı kaldıramaz” diyerek tedaviyi reddettiğini açıklayan Mujica, bir süre önce Búsqueda dergisine verdiği röportada ilginç açıklamalarda bulundu. Duygusal açıklamaların geniş yer aldığı röportajda Mujica, köpeği Manuela'nın yanına gömülmek istediğini söyledi. Son zamanlarını Montevideo’daki çiftliğinde geçireceğini belirten Mujica, halkıyla vedalaşmak istediğini vurguladı.

Uruguay'ı en yüksek kişi başına düşen milli gelire ulaştıran isim

Latin Amerika'nın efsanevi liderleri arasına adını yazdıran José Mujica, Uruguay'ı en düşük yoksulluk oranına ve en yüksek kişi başına düşen milli gelire ulaştırmasından demokrasiye yönelik uygulamalarına, ilginç kişiliğinden tevazuyu elden bırakmadığı tercihlerine pek çok kişinin, özellikle de Uruguay halkının sevgisini kazandı.

Gerillalıktan devlet başkanlığına...

Küba Devrimi’nden ilham alan harekete katılarak genç yaşta 'gerilla' olan ve hapse düşen José Mujica, 1985’te serbest kald ve 1994’te milletvekili, 1999’da senatör, 2005-2008 döneminde Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık Bakanı, 2009’da Uruguay Devlet Başkanı oldu.

Kullanmaktan asla vazgeçmediği 1987 model Volkswagen arabası, devletin tahsis ettiği lüks konutlar yerine evinde yaşamayı tercih etmesi gibi tercihleriyle de farklı kişiliğini ortaya koyan isim, hizmet ettiği ülkeye ekonomik ve demokratik katkılarıyla halkın büyük sevgisini kazandı.

Dünyanın en fakir devlet başkanı olarak da bilinen Mujica 2015 yılında, 'İktidarda bir kara koyun Saraysız Başkan Jose Mujica' isimli kitabını tanıtmak üzere Türkiye'ye de gelmişti.