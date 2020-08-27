Laura kasırgası 3 kişinin ölümüne neden oldu

27 Ağustos 2020

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve kategori 4 seviyesinde Louisiana'ya vuran Laura kasırgası, eyalette can ve mal kayıplarına yol açtı.

Louisiana Valisi John Bel Edwards, eyalette kasırga nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Edwards, ölenler arasında Leesville kentinde evininin üzerine ağaç devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 14 yaşında bir kız çocuğun da olduğunu aktardı.

Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabilir

Laura kasırgası, güç kaybedip tropik fırtınaya dönüşmesine rağmen kıyı kesimlerden içeri doğru ilerlemeye devam ediyor.

Geçtiği yerlerde büyük hasara, su seviyelerinin artmasına ve sele neden olan kasırga, Louisiana ve Texas eyaletlerinde 700 bin kişiyi elektriksiz bıraktı.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi ise Laura kasırgasının, "Arkansas ve Tennessee eyaletlerinde hortuma neden olabileceği" uyarısında bulundu.

Kaynak: AA