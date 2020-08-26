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Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması bekleniyor

ABD'nin güneyinde Meksika Körfezi'nde etkili olan ve Texas ile Louisiana'yı vurması beklenen Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması tahmin ediliyor.

Laura kasırgasının 4 seviyeye çıkması bekleniyor
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ABD Ulusal Kasırga Merkezine (NHC) göre, Meksika Körfezi'nde saatte 205 kilometre hızla ilerleyen ve kısa süre sonra kasırgaya dönüşen Laura, son 24 saatte yüzde 70 güç kazanarak 3 seviyeye çıktı.

Kategori 4 seviyesine yükselmesi ve Texas ile Louisiana'ya vurması beklenen Laura kasırgasına karşı uyaran yetkililer, sel sularının 6 metreye kadar yükselebileceğini bildirdi.

Texas ve Louisiana eyaletlerinde yarım milyon kişinin tahliye edilmesi istendi.

Kaynak: AA

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