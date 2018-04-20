Lavrov: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor

20 Nisan 2018

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin S-400'ler konusunda Türkiye'ye şantaj yaptığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell’in S-400 füze savunma sistemleri alması durumunda Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceği açıklamasını değerlendiren Lavrov, bunun bir şantaj olduğunu ve Washington'un NATO'nun kolektif görüşünü dikkate alması gerektiğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre, Moskova'da Avusturyalı mevkidaşı Karin Kneissi ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Lavrov, "Mitchell'in sözleri, bir şantaj örneği. Washington, ABD'li şirketler için haksız rekabet ortamı oluşturmaya çalışıyor" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in dün S-400'lerle ilgili yaptığı 'Türkiye'nin ulusal kararı' açıklamasını hatırlatan Lavrov, "ABD, İttifak üyesi olarak, NATO Genel Sekreteri'nin dile getirdiği kolektif düşünceyi dikkate almalı" diye konuştu.

ABD'den S-400 açıklaması: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir