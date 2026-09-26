Lavrov: Avrupa bizimle savaşmaya hazırlanıyor

Lavrov, BM 81. Genel Kurulu kapsamında New York'taki BM merkezinde gazetecilerle bir araya geldi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de bizzat Rusya'nın Avrupa'yla savaşmak gibi bir niyeti bulunmadığını dile getirdiğini anımsatan Lavrov, "Avrupa'yla savaşmaya girme niyetimiz yok. Bu tamamen saçmalık. Ancak Avrupa bizimle savaşmaya hazırlanıyor ve her gün bunu yeniden teyit ediyor. Avrupalılar en geç 2030'a kadar savaşa hazır olmaları gerektiğini söylüyor." ifadelerini kullandı.

Bu tür bir yaklaşımın kendi kendini gerçekleştiren bir "kehanete dönüşebileceğine" işaret eden Lavrov, Avrupa'nın büyük miktarlarda parayı silah üretimine yatırdığını savundu.

Lavrov, "Belli bir noktada, maceralara atılmaya meraklı kişilerden biri çıkıp 'Bu kadar silah biriktirdik, şimdi bunlarla ne yapacağız?' diyebilir. 'Evet, Rusya'ya saldıracağımıza söz vermiştik.' Böyle bir senaryoda bize saldırırlar. Bizim ise onlara saldırmak gibi bir niyetimiz yok." dedi.