'Lavrov, hastaneye kaldırıldı' iddiasına yalanlama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Sergey Lavrov'un hastaneye kaldırıldığı haberinin "yalan" olduğunu açıkladı.

Associated Press'in Endonezyalı yetkililere dayandırdığı haberde, Lavrov'un G20 zirvesi için bulunduğu Bali'de hastaneye kaldırıldığı ve kalp sorunları ile ilgili tedavi gördüğü ifade edilmişti.

Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i G20 zirvesinde temsil etmek üzere Bali'de bulunuyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Mariya Zaharova, "Bu, tabii ki yalanın son noktası" dedi.

Bali Valisi de Lavrov'un sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye gittiğini ve şu anda hastaneden çıkmış olduğunu açıkladı.