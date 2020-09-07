Lavrov: Libya'da acilen ateşkes ilan edilmeli

07 Eylül 2020

Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov bugün yaptığı açıklamada Libya'da acilen ateşkes ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Lavrov Moskova'nın Libya'da sorunun diyalog yoluyla çözülmesinden yana olduğunu dile getirdi.



Libya'nın batısına hakim olan ve uluslararası tanınırlığı olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (GNA) Ağustos ayında ateşkes ilan etmiş ve ülkenin ana gelir kalemi olan petrolün ihraç edildiği terminallerin tekrar açılması çağrısında bulunmuştu.

Öte yandan Lavrov Suriye'nin ekonomisini yeniden inşa etmek için uluslararası desteğe ihtiyaç duyduğunu söyledi. Lavrov bu açıklamayı Beşar Esad ile Suriye'de görüştükten sonra yaptı.

Kaynak: Reuters