Lavrov: Rusya yaptırımlara alışkın
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Ukrayna ile ilgili ABD ve Avrupa'dan yapılan yaptırım açıklamaları konusunda, "Batı'nın Donbass'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk." dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlık kararı alan Donbass bölgesine bağlı Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyururken Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı.
Kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek.” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.
Lavrov'dan açıklama
Rusya'nın Ukrayna hamlesinin ardından birçok ülkeden tepki açıklamaları yapılırken, ABD ile birlikte Avrupa'dan yaptırım açıklamaları geldi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Lavrov, "Batı'nın Donbass'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın." ifadelerini kullandı.