Lavrov'dan Biden yönetimine sert eleştiri: İkili ilişkiler büyük zarar gördü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Başkanı Joe Biden’ın görevden ayrılmadan önceki dönemde Rusya-ABD ilişkilerine ciddi zararlar verdiğini belirtti. Lavrov, “Rossiya-1” televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ABD’nin Rusya’ya yönelik tutumunu değerlendirdi.

"İkili ilişkilere verilen zarar büyük"

Biden yönetiminin Rusya ile ilişkilerine büyük zarar verdiğini ifade eden Lavrov, "İkili ilişkilere verilen zarar büyük. Donald Trump yönetimi de görevinin ilk döneminde ciddi zararlar verdi. Bu, (ABD eski Başkanı) Barack Obama'nın, Trump’a kötü bir miras bırakmasından kaynaklanıyor" dedi.

Lavrov, "Trump göreve başlamadan önce Obama’nın uyguladığı yaptırımlar etik dışıydı. Obama, diplomatlarımızı ülkeden sınır dışı etti ve iki diplomatik mülkümüze el koydu. Bu adımlar, ilişkilerimizi olumsuz etkiledi. Biden yönetiminin de benzer bir tutum sergilemeye çalıştığını gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.